Страница 61 (учебник Моро 2 часть 4 класс) ответы

Разделю 216 на 36. Для этого разделю 21 на 3, получу 7 — это пробная цифра.

Проверяю, подходит ли цифра 7.

Умножу 36 на 7, получу 252. Это больше, чем 216, значит, в частном должно быть меньше, чем 7.

Пробую, подходит ли цифра 6.

Умножу 36 на 6, получу 216. Частное — 6.

Разделю 910 на 26. Для этого выделю первое неполное делимое — 91 десяток.

Нахожу первую цифру частного: 91 : 26 = 3 (десятка).

Образую второе неполное делимое: 26 * 3 = 78, 91 — 78 = 13 (десятков). Добавляю оставшиеся 0 единиц — 130.

Нахожу вторую цифру частного: 130 : 26 = 5. Частное — 35.

Разделю 296 на 37. Для этого разделю 29 на 3, получу 9 — это пробная цифра.

Проверяю, подходит ли цифра 9.

Умножу 37 на 9, получу 333. Это больше, чем 296, значит, в частном должно быть меньше, чем 9.

Пробую, подходит ли цифра 8.

Умножу 37 на 8, получу 296. Частное — 8.

Разделю 168 на 28. Для этого разделю 16 на 2, получу 8 — это пробная цифра.

Проверяю, подходит ли цифра 8.

Умножу 28 на 8, получу 224. Это больше, чем 168, значит, в частном должно быть меньше, чем 8.

Пробую, подходит ли цифра 7.

Умножу 28 на 7, получу 196. Это больше, чем 168, значит, в частном должно быть меньше, чем 7.

Пробую, подходит ли цифра 6.

Умножу 28 на 6, получу 168. Частное — 6.

Разделю 329 на 47. Для этого разделю 32 на 4, получу 8 — это пробная цифра.

Проверяю, подходит ли цифра 8.

Умножу 47 на 8, получу 376. Это больше, чем 329, значит, в частном должно быть меньше, чем 8.

Пробую, подходит ли цифра 7.

Умножу 47 на 7, получу 329. Частное — 7.

Разделю 174 на 29. Для этого разделю 17 на 2, получу 8 — это пробная цифра.

Проверяю, подходит ли цифра 8.

Умножу 29 на 8, получу 232. Это больше, чем 174, значит, в частном должно быть меньше, чем 8.

Пробую, подходит ли цифра 7.

Умножу 29 на 7, получу 203. Это больше, чем 174, значит, в частном должно быть меньше, чем 7.

Пробую, подходит ли цифра 6.

Умножу 29 на 6, получу 174. Частное — 6.

Разделю 184 на 23. Для этого разделю 18 на 2, получу 9 — это пробная цифра.

Проверяю, подходит ли цифра 9.

Умножу 23 на 9, получу 207. Это больше, чем 184, значит, в частном должно быть меньше, чем 9.

Пробую, подходит ли цифра 8.

Умножу 23 на 8, получу 184. Частное — 8.

Разделю 162 на 27. Для этого разделю 16 на 2, получу 8 — это пробная цифра.

Проверяю, подходит ли цифра 8.

Умножу 27 на 8, получу 216. Это больше, чем 162, значит, в частном должно быть меньше, чем 8.

Пробую, подходит ли цифра 7.

Умножу 27 на 7, получу 189. Это больше, чем 162, значит, в частном должно быть меньше, чем 7.

Пробую, подходит ли цифра 6.

Умножу 27 на 6, получу 162. Частное — 6.