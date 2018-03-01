Страница 61 (учебник Моро 2 часть 4 класс) ответы

Разделю 216 на 36. Для этого разделю 21 на 3, получу 7 — это пробная цифра.
Проверяю, подходит ли цифра 7.
Умножу 36 на 7, получу 252. Это больше, чем 216, значит, в частном должно быть меньше, чем 7.
Пробую, подходит ли цифра 6.
Умножу 36 на 6, получу 216. Частное — 6.
Разделю 910 на 26. Для этого выделю первое неполное делимое — 91 десяток.
Нахожу первую цифру частного: 91 : 26 = 3 (десятка).
Образую второе неполное делимое: 26 * 3 = 78, 91 — 78 = 13 (десятков). Добавляю оставшиеся 0 единиц — 130.
Нахожу вторую цифру частного: 130 : 26 = 5. Частное — 35.
Разделю 296 на 37. Для этого разделю 29 на 3, получу 9 — это пробная цифра.
Проверяю, подходит ли цифра 9.
Умножу 37 на 9, получу 333. Это больше, чем 296, значит, в частном должно быть меньше, чем 9.
Пробую, подходит ли цифра 8.
Умножу 37 на 8, получу 296. Частное — 8.
Разделю 168 на 28. Для этого разделю 16 на 2, получу 8 — это пробная цифра.
Проверяю, подходит ли цифра 8.
Умножу 28 на 8, получу 224. Это больше, чем 168, значит, в частном должно быть меньше, чем 8.
Пробую, подходит ли цифра 7.
Умножу 28 на 7, получу 196. Это больше, чем 168, значит, в частном должно быть меньше, чем 7.
Пробую, подходит ли цифра 6.
Умножу 28 на 6, получу 168. Частное — 6.
Разделю 329 на 47. Для этого разделю 32 на 4, получу 8 — это пробная цифра.
Проверяю, подходит ли цифра 8.
Умножу 47 на 8, получу 376. Это больше, чем 329, значит, в частном должно быть меньше, чем 8.
Пробую, подходит ли цифра 7.
Умножу 47 на 7, получу 329. Частное — 7.
Разделю 174 на 29. Для этого разделю 17 на 2, получу 8 — это пробная цифра.
Проверяю, подходит ли цифра 8.
Умножу 29 на 8, получу 232. Это больше, чем 174, значит, в частном должно быть меньше, чем 8.
Пробую, подходит ли цифра 7.
Умножу 29 на 7, получу 203. Это больше, чем 174, значит, в частном должно быть меньше, чем 7.
Пробую, подходит ли цифра 6.
Умножу 29 на 6, получу 174. Частное — 6.
Разделю 184 на 23. Для этого разделю 18 на 2, получу 9 — это пробная цифра.
Проверяю, подходит ли цифра 9.
Умножу 23 на 9, получу 207. Это больше, чем 184, значит, в частном должно быть меньше, чем 9.
Пробую, подходит ли цифра 8.
Умножу 23 на 8, получу 184. Частное — 8.
Разделю 162 на 27. Для этого разделю 16 на 2, получу 8 — это пробная цифра.
Проверяю, подходит ли цифра 8.
Умножу 27 на 8, получу 216. Это больше, чем 162, значит, в частном должно быть меньше, чем 8.
Пробую, подходит ли цифра 7.
Умножу 27 на 7, получу 189. Это больше, чем 162, значит, в частном должно быть меньше, чем 7.
Пробую, подходит ли цифра 6.
Умножу 27 на 6, получу 162. Частное — 6.
1) 17066 : 23 = 742 коровы.
2) 10176 : 12 = 848 телёнка.
3) 742 + 848 = 1590 коровы и телёнка.
Ответ: 1590 коровы и телёнка в хозяйстве.
1) 450 : 15 = 30 т = 300 ц огурцов собрали с каждой теплицы в прошлом году.
2) 300 + 5 = 305 ц огурцов собрали в этом году с одной теплицы.
3) 305 * 15 = 4575 ц = 457 т 5 ц огурцов собрали в этом году.
Ответ: 457 т 5 ц.
1) а * 4 — расстояние пройденное пешеходом.
2) b * 3 — расстояние, которое проехал велосипедист.
3) b * 3 – а * 4 — на сколько километров больше проехал велосипедист, чем прошёл пешеход.
4) (b * 3) : (а * 4) — во сколько раз больше километров проехал велосипедист, чем прошёл пешеход.
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540 : x = 380 : 19
540 : x = 20
x = 540 : 20
x = 27
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3480 – x = 2190 : 3
3480 – x = 730
x = 3480 — 730
x = 2750
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x * 6 = 18000 + 24
x * 6 = 18024
x = 18024 : 6
x = 3004
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x + 2010 = 3001 * 4
x + 2010 = 12004
x = 12004 — 2010
x = 9994
500 — 180 : (90 : 45) + 30 = 500 — 180 : 2 + 30 = 500 — 90 + 30 = 410 + 30 =
440
(90 + 510 : 30) * (80 : 4 * 5) = (90 + 17) * (20 * 5) = 107 * 100 =
10700
100000 — 284 * 235 = 100000 — 66740 =
33260
9999 + 406 * 207 = 9999 + 84042 =
94041
Подбери двузначное число, на которое разделится без остатка число 143.
11 или
13.
143 : 11 = 13
143 : 13 = 11
Сравни площади фигур.
Для удобства разобьём фигуры на клетки.
Фигура 1: 12 целых клеток и 12 половинок.
Фигура 2: 12 целых клеток и 12 половинок.
Фигура 3: 14 целых клеток и 14 половинок.
Площади фигуры 1 и 2 равны, а площадь фигуры 3 больше площади фигур 1 и 2.